Экономика

Высший сорт для «Прасковьи Молочковой»: гендиректор агрофирмы «Победа» рассказал, какое молоко попадает на столы горожан

14 тонн молока ежедневно - именно столько поставляет ежедневно на Псковский городской молочный завод агрофирма «Победа». И это - лишь пятая часть всех поставок молока на предприятие, которое сотрудничает со многими молочными хозяйствами, расположенными по всему региону - в Псковском, Печорском, Порховском, Гдовском, Новосокольническом районах.

Взаимовыгодное сотрудничество «Победы» и ПГМЗ началось еще в советские годы, с тех пор цепочка «ферма - завод» не только упрочилась, но и в значительной степени модернизировалась, что не преминуло сказаться на качестве молочных продуктов, популярных у многих псковичей.

Гендиректор агрофермы Виктор Гречин рассказал нашему корреспонденту о том, чем сегодня живет его производство и как выстраиваются отношения с заводом.

- Виктор Алексеевич, насколько важно для агрофермы «Победа» на данный момент сотрудничество с Псковским городским молочным заводом?

- С «Прасковьей Молочковой» мы сотрудничаем с первого дня, как она родилась. Это наш надежный партнер, которому мы поставляем ежедневно 13-14 тонн молока высшего сорта. С ними приятно работать: это местный производитель, а значит, молоко поступает напрямую по пути «ферма - завод». Дойка заканчивается, и через два часа молоко уже прибывает на завод. Надо отдать должное Псковскому городскому молочному заводу: приемка молока осуществляется качественно, и молоко поступает затем на прилавки быстро, причем этот продукт по своим качественным характеристикам близок детскому питанию.

Наша продукция экологически чистая и безопасная: на выходе с фермы нас регулярно проверяет ветслужба, мы сами также ведем производственный контроль. Затем молоко проверяется вновь - на заводе и непосредственно перед доставкой в магазины. Молочный комплекс расположен всего в 10 километрах от города, что немаловажно: на Псковский городской молочный завод поступает исключительно свежее сырье.

- Сколько коров сегодня содержится на ферме?

- У нас 770 коров дойного стада. Хозяйство получило статус племенного завода: мы имеем лицензию Министерства сельского хозяйства на разведение черно-пестрой породы крупного рогатого скота. От 100 коров мы получаем 81-82 теленка. Это неплохой показатель: согласно требованиям, их процент должен быть не менее 80.

Что касается содержания животных, то 200 голов выпасаются, остальные содержатся круглый год на комплексе по принципу беспривязного содержания. Ещё в 2011 году началось строительство первой очереди современного комплекса, в которую входят боксы для содержания коров и молодняка, молочный блок, где происходит дойка, и родительное отделение.

Взрослым животным корм подается спецтранспортом, каждая корова имеет номер и паспорт. Благодаря компьютеризированному спецоборудованию мы можем получить полную информацию о любом животном: сколько корова дает молока, каково ее физическое состояние, сколько в ее молоке белка и жиров, кто ее родители, когда она приносила телят. Если, допустим, животное заболело, машина не даст его подоить. Если в процессе лечения ему давали антибиотики, ее молоко также не пойдет на производство (ОАО «Псковский городской молочный завод» включен в список честных молокопереработчиков, составленный Россельхознадзором. В данный список вошли молокопереработчики, которые не были в ходе проверочных и мониторинговых мероприятий застигнуты за фальсификацией молочной продукции. - от ред.).

- Чем сегодня кормят коров на агроферме «Победа»?

- Мы выбрали силосно-сенажный способ кормления. Плюс животные получают концентрированные корма: мы анализируем, каких микроэлементов им недостает, и восполняем их недостаток.

Фоторепортаж с молочного комплекса агрофирмы - Дмитрий Самосудов; Псковский городской молочный завод