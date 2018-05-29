Экономика

Советник-посланник КНР: У ЗАО «ЗЭТО» мощный производственный потенциал

Делегация представителей международного сообщества, федеральных министерств и ведомств посетила Великие Луки. Визит состоялся в рамках знакомства с инвестиционными возможностями Псковской области, которое прошло в ходе мероприятий выездного заседания Экспертного совета Госдумы по фармацевтической и медицинской промышленности. Благодаря председателю совета Владимиру Гутеневу, врио губернатора Михаилу Ведерникову и депутату Госдумы от Псковской области Александру Козловскому регион посетили представители министерств, посольств и профильных компаний самого высокого уровня.

28 мая делегация осмотрела возможности особой экономической зоны «Моглино» в Пскове, а 29 мая ознакомилась с мощностями якорного предприятия электротехнического кластера и флагмана региональной промышленности – великолукского завода электротехнического оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по связям с общественностью ЗАО «ЗЭТО».

Заместитель генерального директора Юрий Лазуто рассказал о стадиях производства электротехнической продукции. Делегация побывала в нескольких цехах, особое внимание гостей привлек элегазовый цех, где изготавливается современное электротехническое оборудование. Всего на предприятии производят более 400 наименований, а с учетом индивидуальных потребностей заказчиков — до 10 тыс. Многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов в мире, а по некоторым своим техническим параметрам оборудование превосходит зарубежные аналоги.

Увиденное произвело большое впечатление на зарубежных гостей. Так, советник-посланник Посольства Китайской народной республики Сунь Цзянь отметил, что, хотя ему приходилось бывать на аналогичных заводах в Китае, великолукское производство удивило даже его.

«Это исторический завод, у которого есть очень мощный производственный и технологический потенциал, – заметил он. – Считаю, что в области электротехники между Китаем и Россией есть большее будущее для сотрудничества».

Одно из таких направлений сотрудничества выяснилось прямо в ходе визита: как узнал господин Сунь Цзянь, в Великих Луках так же, как и в Китае, делают оборудование для международного проекта ИТЕР: первой в мире термоядерной установки. «Это сложное и уникальное оборудование», – подчеркнул он. Напомним, что инженеры ЗАО «ЗЭТО» разработали для ИТЕР специальные разъединители внутренней установки на 1,5-3 кВт и 60 тысяч ампер.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Дмитрий Павлюков также поделился позитивными впечатлениями.

«Сегодня мы увидели современное, высокотехнологическое производство широкой линейки электротехнического оборудования, – прокомментировал он. – При этом продукция поставляется не только на внутрироссийский рынок, но и обладает большим экспортным потенциалом, пользуется спросом в странах Евразийского экономического союза, Евросоюза».

«Думаю, что потенциал завода очень высок в плане развития производства и убежден, что завод ждет успех», – заключил Дмитрий Павлюков.

Фото Александра Воробьева