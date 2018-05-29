Экономика

В Пскове начала работу инвестиционная энергетическая конференция

Серия инвестиционных энергетических конференций-2018 продолжилась в Пскове, 30 мая подхватившем эстафету после Петрозаводска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Стратегического партнерства «Северо-Запад», при поддержке аппарата полномочного представителя президента в СЗФО объединенными усилиями ПАО «МРСК Северо-Запада» и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» конференции стали надежной площадкой взаимодействия инвесторов и исполнительной власти и доброй традицией для регионов.

«Проведение инвестиционной энергетической конференции позволяет обсудить вопросы развития инфраструктуры региона. Слабая инфраструктура не может выдержать заданных темпов экономики. И мы в полной мере используем возможности, которые открывает конференция перед Псковской областью», – сказал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов, приветствуя гостей конференции.

«Инвестиционные энергетические конференции по праву можно считать действенным инструментом планирования развития и улучшения инвестиционного климата в регионах Северо-Запада. Благодаря содействию Стратегического партнерства «Северо-Запад», от конференции к конференции ширится представительство инфраструктурных компаний. Помимо вопросов технического присоединения к электросетям, предметно обсуждаются проекты с участием «Ростелекома», дочерних компаний «Газпрома», задачи по переводу общественного пассажирского транспорта на экологическое топливо и другие актуальные для региона темы», – прокомментировал помощник полномочного представителя главы государства, руководитель организационного комитета инвестиционных энергетических конференций на Северо-Западе Евгений Карпичев.

Участие в конференции принимают более 150 представителей бизнес-сообщества Псковской области, в числе которых резиденты особой экономической зоны «Моглино», торгово-промышленной палаты, Агентства инвестиционного развития.

Участники конференции имеют возможность лицом к лицу обсудить вопросы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов, развития инфраструктуры в регионе, договорится о взаимовыгодном сотрудничестве, а главное – сверить стратегические и тактические планы развития бизнеса и региональной власти.

Ноу-хау конференций стала разработка методики синхронизации документов стратегического планирования и инвестиционных планов инфраструктурных компаний. «Северо-Западный федеральный округ первым в России взял на себя решение этой задачи. В результате будет создана цифровая платформа для представителей бизнеса, пользуясь которой можно заранее просчитать возможную прибыль от вложений и временные затраты для достижения поставленных целей. Этим, без преувеличения, стратегически важным вопросом, заручившись поддержкой аппарата полномочного представителя, занимается Экспертная группа Стратегического партнерства «Северо-Запад», - рассказал Исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Таким образом Стратегическое партнерство выполняет взятые на себя обязательства перед регионами Северо-Запада в рамках условий подписанных Соглашений. Напомним, что соответствующий документ был подписан между Псковской областью и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» 9 ноября 2017 года. Отдельной частью Соглашения является синхронизация документов территориального планирования региона с инвестиционными программами естественных монополий и содействие в развитии ОЭЗ «Моглино».

С 2015 года это третья по счету инвестиционная конференция, проводимая силами МРСК «Северо-Запада» и Стратегического партнерства «Северо-Запад» в Псковской области. Ио ген. директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Денис Орлов подчеркнул, что высоко оценивает результативность встреч с бизнес-сообществом и властями Псковской области. Большинство соглашений о намерениях трансформировалось в реальные договоры. 30 мая было подписано 10 соглашений общей мощностью 12 мегаватт. На межрегиональной инвестиционной конференции в Петербурге в начале июля будут подписаны дополнительные соглашения, на данный момент требуемая мощность только ОЭЗ «Моглино» насчитывает 30 мегаватт.