Экономика

В Псковской области цена на молоко с осени упала на 4 рубля

В Псковской области закупочная цена на молоко с осени 2017 года упала в среднем на 4 рубля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующую информацию в ходе заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов озвучил руководитель областного сельхозуправления Николай Романов.

Вопрос о падении закупочной цены на молоко в регионе задал депутат Ян Лузин («Единая Россия»). Он поинтересовался, какие меры принимаются для предотвращения картельных сговоров оптовых организаций, занимающихся скупкой молока. Николай Романов отметил, что обращения направлены в ФАС и на имя губернатора. «Это сговор нашей переработки. Очень много дешевого сухого молока. Такая ситуация по всей стране», - сообщил чиновник.

Николай Романов назвал тенденцию падения объемов производства молока в регионе нехорошей. По его словам, псковские производители закупили порядка 300 тонн сухого молока и перерабатывают его. «У нас в среднем цена упала на 4 рубля, в некоторых регионах ситуация еще хуже - до 12 рублей», - отметил он.

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Также парламентарии рассмотрели и поддержали инициативу коллег из Архангельского областного Собрания депутатов, которые обратились в Минсельхоз России с письмом о мерах по ограничению объемов ввозимого в страну сухого молока и защите внутреннего рынка.