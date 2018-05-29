Экономика

В России растет число граждан-банкротов

Около девяти тыс. граждан России и предпринимателей были признаны банкротами в первом квартале 2018 года, и эта цифра вырастет на 50-60% к концу года. Об этом говорится в данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей («Федресурс»), которые имеются в распоряжении «Известий».

Отмечается рост числа физических лиц, желающих пройти процедуру банкротства, поскольку это позволяет полностью распрощаться с долгами и, зачастую, начать новую жизнь. Суды в 90% случаев списывают долги полностью.

В целом, за 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году - 19 658, сообщает «Федресурс».

При этом эксперты опасаются, что такая практика приведет к большей осторожности банков в выдаче кредитов и может привести к ужесточению требований для их получения.