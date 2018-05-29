Экономика

За 4 месяца 2018 года Псковский филиал РСХБ инвестировал в экономику региона более 1 млрд рублей

По состоянию на 1 мая 2018 года Псковский филиал Россельхозбанка предоставил предприятиям в регионе 1,2 млрд рублей. Большая часть кредитов - 94% - выделена сельхозпроизводителям, направившим заемные ресурсы на выполнение текущих производственных задач, в том числе на реализацию программы импортозамещения на отечественном рынке, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

В частности, объем кредитной поддержки предприятий, специализирующихся на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве молока, составил 383 млн рублей, предприятиям занимающимся растениеводством - 215,7 млн рублей.

«Финансовая поддержка отечественного сельхозпроизводителя – важнейшее направление нашей деятельности. Благодаря сотрудничеству с Банком, аграрии обеспечивают население региона качественной продукцией, таким образом филиал вносит существенный вклад в решение задач импортозамещения», – подчеркнул директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.