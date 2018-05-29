Экономика

Михаил Ведерников уверен, что региону в скором времени удастся начать создание индустриального парка «Ступниково»

ОЭЗ «Моглино» и Великолукский промышленный электротехнический кластер постепенно становятся драйверами экономики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

Говоря о развитии экономики региона, врио губернатора отметил, что 2017 год принес Псковской области положительную динамику по направлениям промышленного и сельскохозяйственного производства, роста инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли. Промышленность области обеспечила 22% ВРП, показав рост на 4,1%. Этот показатель заметно выше среднероссийского (1%). Объём отгруженной продукции обрабатывающим сектором в 2017 году составил 91,4 млрд рублей, рост составил 3,4%.

«Драйверами экономики постепенно становятся особая экономическая зона «Моглино» и Великолукский промышленный электротехнический кластер, который по итогам 2017 года был признан Минпромторгом России лидером эффективности в стране. Он включает в себя 19 производственных предприятий, 7 из которых расположены в Пскове. В настоящее время кластер реализует два проекта общей стоимостью 1,7 млрд рублей, которые до конца года дадут еще 287 рабочих мест», - доложил Михаил Ведерников.

Эти точки роста власти региона планируют поддерживать и развивать в сотрудничестве с компетентными организациями, с которыми уже подписали соответственные соглашения. Так, напомнил врио губернатора, Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков взяла на себя миссию по продвижению «Моглино» и привлечению инвесторов в Псковскую область. Она же поможет развивать межрегиональное сотрудничество, что дает дополнительные возможности для промышленной кооперации и повышения доли импортозамещения при производстве продукции.

Ассоциация «Композитный кластер Санкт-Петербурга» разработает «дорожную карту» по развитию композитной отрасли Псковской области, а также определит пилотные проекты и первоочередные задачи по работе в этой сфере. В первую очередь, организация займётся развитием системы подготовки кадров: научных, инженерно-технических и управленческих.

«2017 год стал фактическим стартом для ОЭЗ «Моглино», где заработало первое предприятие, завод по производству краски финской компании Nor-Maali. Всего же на данный момент в зоне зарегистрировано 9 резидентов, 4 из которых добавились в прошлом году. В общей сложности, 9 резидентов планируют вложить 4,7 млрд рублей и создать 778 рабочих мест», - сообщил Михаил Ведерников, добавив, что в 2018 году присоединились ещё два потенциальных резидента с общим объёмом инвестиций 13,4 млрд рублей.

«Интерес к зоне остается достаточно высоким, и текущая динамика позволяет с уверенностью предположить, что в скором времени площадка будет полностью заполнена, что даст нам возможность перейти к реализации «второй очереди» проекта – индустриальному парку "Ступниково"», - резюмировал врио губернатора.