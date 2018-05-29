Экономика

Александр Козловский «Собственной персоной». ВИДЕО

Депутат Государственной Думы Александр Козловский стал гостем программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с ним об итогах состоявшегося недавно в Пскове заседания Экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Также в ходе эфира были затронуты темы предстоящих в сентябре выборов, деятельности Александра Козловского в Госдуме и в партии «Единая Россия».