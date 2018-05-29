Экономика

По инициативе Александра Козловского псковские промышленники примут участие в разработке стратегии экономического развития региона

Сегодня, 1 июня, в Пскове состоялось заседание правления Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, в нем приняли участие руководители таких промышленных предприятий Псковской области, как завод «ЖБИ-2», «Псковский хлебокомбинат», швейная фабрика «Славянка». Также в заседании участвовала Член Совета Федерации Елена Бибикова.

В начале заседания руководитель РСПП по Псковской области, депутат Государственной Думы Александр Козловский предложил членам правления расширить его состав. В качестве кандидатов он представил коммерческого директора великолукской компании «М-Конструктор» Артема Багнюка, генерального директора завода «Псков-Полимер» Юрия Сорокина и генерального директора ОАО «Красное знамя» Андрея Козлова.

Как отметил Александр Николаевич, все три руководителя являются ответственными и инициативными людьми, которые радеют за производство Псковской области. Компания «М-Конструктор», к примеру, специализируется на производстве металлоформ и металлоконструкций. Это предприятие, подчеркнул парламентарий, "развивается семимильными шагами.

Завод «Псков-Полимер», которым руководит Юрий Сорокин, известен своей качественной продукцией не только в регионе, но и далеко за его пределами. ОАО «Красное знамя» под руководством Андрея Козлова вносит свой ощутимый вклад в развитие сельского хозяйства Псковской области. Члены правления проголосовали за принятие в состав РСПП предложенных Александром Козловским кандидатур.

От члена правления руководителя псковской фабрикой Елены Косенковой новоиспеченные коллеги получили наставление – эффективно работать на благо развития предприятий региона, входящих в РСПП Псковской области.

Также Александр Козловский призвал промышленников рассмотреть вопрос создания экспертного совета из числа членов регионального союза для участия в разработке стратегии экономического развития Псковской области совместно с Администрацией региона. Как рассказал депутат Госдумы, договоренность о создании такого совета была достигнута во время недавней встречи с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. К этой работе, по мнению Александра Козловского, необходимо привлечь и Торгово-промышленную палату Псковской области, возглавляемую Владимиром Зубовым. Руководители промышленных предприятий, входящих в Правление РСПП по Псковской области, согласились с позицией Александра Козловского.

«Мы должны поддерживать свои предприятия, - подчеркнула директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. – Мы должны выстроить эффективные коммуникации между руководством муниципалитетов, Псковской области и промышленниками. Мы рассчитываем на поддержку врио губернатора Михаила Ведерникова и государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике».

Новый член Правления Артем Багнюк предложил организовать выставку промышленного потенциала во время проведения в Пскове Ганзейских дней, которые пройдут в 2019 году. А генеральный директор великолукского завода «ЖБИ-2» Маруфжан Хайдаров отметил, что экспертный совет должен активно взаимодействовать с руководством региона, давать рекомендации, которые будут эффективны в вопросах развития местных предприятий. С ним согласился и генеральный директор псковского хлебокомбината Виктор Почернин, который считает, что местных производителей необходимо защищать, чтобы экономика региона была сильной.

В итоге было принято окончательное решение создать экспертный совет, куда в качестве экспертов войдут руководители предприятий региона по различным отраслям. В заключение заседания Александр Козловский проинформировал собравшихся в том, что в соответствии с федеральным законом в нашей стране ведется работа по внедрению Национальной системы квалификации. А это значит, что в ближайшее время в Псковской области появятся центры оценки квалификаций, где сотрудники предприятий будут подтверждать свою квалификацию.

В конце июня в Пскове состоится конференция, посвященная внедрению Национальной системы квалификации в Псковской области.

Члены правления приняли к сведению эту информацию и подтвердили свое участие в конференции.