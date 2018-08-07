Экономика

СНГБ продлил срок действия предложения по кредиту «Акционный» до 31 августа

Сургутнефтегазбанк продлил срок действия предложения по кредиту «Акционный» до 31 августа 2018 года.

Оформить кредит на сумму свыше 300 000 рублей можно под ставку от 10,5%*, если сумма кредита до 300 000 рублей (включительно), то процентная ставка составит от 12%* в зависимости от наличия страхования и срока кредитования.

По условиям кредита «Акционный» можно получить до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет (включительно). Заемные средства можно использовать по своему усмотрению, например, для приобретения путевки или автомобиля, оплаты обучения, ремонта в квартире.

Подать заявку на кредит можно до 31 августа 2018 года (включительно) онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Акционный» – на www.sngb.ru.

*При неоформлении страхового полиса на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%, при отсутствии страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».

Сургутнефтегазбанк

8-800-775-88-04, www.sngb.ru

АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.

Операционный офис №1 Санкт-Петербургского филиала (г. Псков)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 2

телефон: (8112) 290-888.