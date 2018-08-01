Экономика

За год объем банковских вкладов жителей Псковской области увеличился на 9%

В Псковской области объем депозитов и прочих привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, по состоянию на 1 июля 2018 года составил 75,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года их объем возрос на 14%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Значительную часть этой суммы составляют депозиты физических лиц. За год объем вкладов жителей Псковской области увеличился на 9% до 57,7 млрд рублей. Большинство предпочитает хранить сбережения в российских рублях - доля депозитов в национальной валюте составляет 92,4%.

Объем депозитов юридических лиц по сравнению с данными на 01 июля 2017 года возрос на 41% до 8,2 млрд рублей. На 46% увеличился размер средств индивидуальных предпринимателей, размещенных в кредитных организациях. На 1 июля 2018 года он составил 1 млрд рублей.

Заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов советует вкладчикам внимательно относиться к выбору банка. «Изучите предложения нескольких банков, доход по вкладам и качество обслуживания. Так вы сможете найти самые выгодные для вас условия. Обязательно убедитесь, действительно ли вы имеете дело с банком, особенно если речь идет о финансовой организации с неизвестным вам названием. Если у нее нет лицензии Банка России - перед вами мошенники», - сообщил он.

Проверить наличие лицензии можно на официальном сайте Банка России. Вся необходимая информация содержится в справочнике по кредитным организациям. Эти данные являются объективными и достоверными и ежедневно обновляются.