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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте...23



Выставку к 60-летию «пушкинской прививки» для студентов-«репинцев» открыли в «Михайловском»

29.01.2017 18:10 ПЛН, Псков

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня открыли выставку «...Вновь я посетил» — к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Академии художеств, Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, которую нужно считать первой выставкой большого юбилейного проекта, вошло более ста графических листов — ведь именно с художественной практики будущих графиков более полувека назад сотрудничество музея и академии и началось.
 
Файзулла Аминов. Балет «Медный всадник».
 
В анфиладе выставочных залов Научно-культурного центра музея представлено творчество преподавателей, выпускников и студентов «Репинки» разных лет. Отдельными «блоками» показаны здесь и работы стоявших у истоков традиции выдающихся мастеров отечественного изобразительного искусства — Владимира Ветрогонского, Василия Звонцова,  Вадима Смирнова (из фондов музея). Шестьдесят лет назад эти художники, тогда ещё — молодые педагоги Академии, совместно с директором музея-заповедника Семёном Гейченко «…хотели не только привлечь молодое поколение художников в заповедные пушкинские места, создав им условия для прохождения практики, но и помочь в постижении красоты и гармонии этих мест, сделать юным дарованиям так называемую «пушкинскую прививку», которая многим помогла выбрать свой творческий путь и состояться в профессии», — отмечает в каталоге выставки специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Морозова. Она напоминает, что вот уже в течение 60 лет подряд каждая такая практика завершается обязательной отчётной выставкой, и эти показы как в самом начале, так и сегодня — значительное событие и в жизни студентов и Академии, так и в жизни музея и Пушкиногорского района.
 
В.В. Смирнов. Утро в Михайловском. Дом А.С. Пушкина. Из фондов Пушкинского Заповедника.
 
Планируется, что открытая сегодня выставка «...Вновь я посетил» будет работать в НКЦ «Михайловского» (пос. Пушкинское Горы, бульв. Гейченко, 1) до 28 июля. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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