Страсти по Мелётово

В выставочном зале Псковского союза художников состоялся «круглый стол», посвященный настоящему и будущему фресковой живописи храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелётово. Сразу же оговоримся – поскольку количество гостей и желающих выступить превысило ожидания организаторов, то формат «круглого стола» пришлось отменить. Вместо этого участникам пришлось занять место в зале, а место ведущего занял председатель правления выставочного зала, основатель проектов «Центр имени Волошина» и «Музей славы русского оружия» Андрей Веретин.

Немного о предыстории вопроса. Три месяца назад на популярном ресурсе change.org появилась петиция за авторством Ксении Астафьевой из Санкт-Петербурга. Она была адресована в Министерство культуры и посвящалась печальной ситуации с уникальным памятником XVвека. Автор, в частности, писала, что один из главных памятников русской культуры, имеющий мировое значение, храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово Псковской области с уникальным ансамблем фресок XV века находится на грани гибели. Деревня расположена в Псковском районе, в Карамышевской волости. Сообщалось, что «из-за многолетнего бездействия Минкульта» осыпаются не только фрески, но может рухнуть и сам храм. Нужны безотлагательные меры и срочное проведение комплекса противоаварийных работ.

В петиции также содержались выдержки из протокола выездного заседания научно-методического совета и комментарии специалистов. В них, в частности, говорилось следующее:

«Храм в Мелётове 1460-х годов – мировой шедевр, который постепенно превращается в национальный позор. Несмотря на многократные обращения, на него не выделяется никакого финансирования уже много лет. И сейчас ситуация – остроаварийная, это стадия открытого «чахоточного» процесса, когда разрушения идут в режиме текущего времени и в любой момент могут привести к обрушению. Для этого есть все предпосылки».

«Архитектурные трещины, которые ранее наблюдались на стенах притвора и придела, уже распространились на основную часть храма. Наибольшая конструктивная трещина располагается на апсиде храма. Раскрытие трещины достигает 10 см, что само по себе чрезвычайно опасно. Размеры трещин увеличиваются особенно быстро 2 года, идут крупные вывалы кладки, которые могут обрушиться в любое время. Ситуация усугубляется тем, что на памятнике не продумана гидроизоляция, дождевые и грунтовые воды попадают непосредственно в кладку и разрушают памятник».

Наконец, содержался вывод о том, что ситуация с церковью Успения в Мелётово достигла критической точки. Памятник может быть утрачен, если не будут приняты самые быстрые и решительные меры по его сохранению, не будут срочно изысканы средства для проведения неотложных противоаварийных работ.

Петиция быстро набрала более 50 000 подписей (по состоянию на 29 января – 64 785 участников). Нашлись неравнодушные люди в Пскове и Санкт-Петербурге, которые приняли живое участие в судьбе памятника. В ходе воскресной встречи заинтересованные стороны попытались разобраться, что же происходит с фресками и насколько срочные действия необходимы для их спасения.

Атмосферу мероприятия создавала действующая в выставочном зале экспозиция «Живопись Мелётова в созвездии памятников древнерусской фрески». Зрителям были представлены фотографии фресок Довмонтова города, которые в настоящее время отреставрированы и находятся в хранилище Эрмитажа, а также копии самих мелётовских фресок. По мнению специалистов, среди ансамблей древнерусской фресковой живописи можно выделить три основных храма, сохранившие древние росписи. Это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (первая половина XIIвека), Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1313 год) и церковь Успенья Пресвятой Богородицы в Мелётово (XVвек).

Стены последнего храма расписаны уникальными фресками, в основу которых было положено множество сюжетов литературных произведений, известных в то время. Система росписей изучается более ста лет и многие сюжеты еще не изучены.

Первый из выступавших, профессор Академии художеств имени Репина Александр Крылов в эмоциональной речи рассказал о своем видении псковских фресок. Так, по его словам, длительное время в профессиональной среди о мелётовских фресках было предвзятое представление, что они были созданы посредственным мастером, не владевшим техникой монументальной живописи. В дальнейшем эта точка зрения была опровергнута искусствоведами. Александр Константинович упомянул о двух реставраторах, которые работали в храме – Дмитрий Прядин в 60-х годах и Адольф Овчинников позднее. Причем, по мнению докладчика, первый сохранению фресок способствовал, а второй, напротив, нанес памятнику вред. Наконец, господин Крылов предложил помощь Пскову – ежегодно направлять двух своих учеников для выполнения копий фресок, с тем, чтобы потом выполненные работы безвозмездно передавались псковичам. Слова художника зал встретил аплодисментами.

Не менее эмоциональной была и речь кандидата искусствоведения Тамары Шулаковой. Она назвала ситуацию с памятником проблемой общегосударственного масштаба, а его спасения – главной проблемой Пскова. «Потерять памятник XVвека под общее молчание – это национальный позор!» - так Тамара Васильевна закончила свое выступление.

Конечно, понятно, что у людей душа болит за псковскую старину, однако, после двух первых докладов для большинства собравшихся положение дел в деревне Мелётово понятнее не стало. Ясность решила внести председатель госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Она несколько снизила накал эмоций, напомнив, что на Псковщине около 5000 памятников старины и говорить, что один из них главный, забывая про остальные ­– нельзя. Кроме того, представитель власти внесла рациональное зерно в обсуждение, отметив, что за состояние объекта отвечает тот, кто им пользуется. Храм находится в ведении Псковского музея-заповедника. И если его состояние действительно катастрофическое, то очень странно, что не музей бьет тревогу и выступает с соответствующими инициативами.

«Почему мы не слышали о проблеме раньше? Почему не 10-20-30 лет назад?» - обратилась Елена Александровна к залу. Затем последовали практические предложения. Во-первых, создать попечительский совет, в который могли бы войти представители общественности, муниципальной и региональной власти, музея. Между прочим, первая задача, которая встанет перед таким Советом – проследить за очередным этапом реставрации, который намечен на текущий год. На противоаварийные мероприятия для сохранения памятника выделено 5 миллионов рублей и еще 3 миллиона – на подготовку проектной документации на реставрационные работы. Так что власть о храме не забыла. А вот проконтролировать, кто будет подрядчиком и как он будет выполнять работы, окажется очень даже не лишним.

Во-вторых, Елена Яковлева призвала всех помнить об общей ответственности и подключаться к работе. Например, для того же музея фресок, прежде чем вести разговор о федеральном финансировании, необходимо проработать концепцию, определиться с тем, что, где и с какими целями планируется разместить. И здесь поддержка профессионалов, радеющих за старину, окажется очень полезной.

Наконец, в этом году будет разрабатываться проект охранной зоны для другого памятника, находящегося неподалеку – Троицкой церкви. Здесь также потребуется поддержка специалистов – ведь речь идет не просто о том, чтобы запретить стихийную застройку. Объект должен стать привлекательным для туристов, нужно оценить его потенциал, поработать над программой мероприятий, событийным календарем и прочими материями, без которых говорить о серьезном продвижении проекта невозможно.

Тем не менее, камешек в огород псковских музейщиков был брошен. Заявленная среди выступающих заведующая фондами Псковского музея-заповедника Ольга Васильева на встречу не пришла, и «отдуваться» пришлось научному сотруднику музея Ирине Мельниковой. Она сообщила, что с 2006 года была назначена хранителем храма, постоянно посещает памятник и держит ситуацию на контроле.

В связи с участившимися случаями вандализма была введена должность смотрителя, который ежедневно посещает объект. По ее словам, состояние фресок действительно, оставляет желать лучшего, хотя и не такое уж катастрофическое. Реставрация проводилась последний раз в 2006 году, в помещении контролируется температура и влажность, волонтеры помогают музею, проводят субботники, убирают мусор вокруг храма. Плесени на фресках нет, однако, они постепенно осыпаются. И если ими не заниматься, то со временем, действительно, роспись может исчезнуть.

Деревня Мелётово вымирает. В ней около 10 жителей и большой погост, автобус туда ходит два раза в сутки – утром и вечером. Поэтому нужно быть большим энтузиастом русской старины, чтобы увидеть работы древнего живописца. И, если уж говорить про организацию туристических потоков, то придется вплотную заниматься вопросами инфраструктуры – как минимум, создать какую-то точку, где посетители смогут отдохнуть и перекусить в ожидании обратного рейса.

Несомненно, состоявшая встреча в свободном формате не дала ответов на все вопросы. Однако энтузиастам удалось обратить на проблему внимание властей и широкой общественности. И не исключено, что это означает новую страницу в истории мелётовского храма, который пока для большинства псковичей не более, чем просто один из 5000 памятников.

Илья Петров

Фото Юлия Петрова

Источник: Псковская Лента Новостей