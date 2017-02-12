Общество дружбы «Нойс - Псков» и псковский художник Александр Бушуев договорились о культурном обмене

Культурный обмен с псковским художником Александром Бушуевым, представителем творческого объединения «Митьки», и городом-побратимом Нойсом (Германия) обсудили на встрече начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина и второй председатель общества дружбы «Нойс-Псков» Харальд Бешотен.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, речь шла о возможности в этом году организовать в Нойсе авторскую выставку. «Мы заинтересованы в развитии культурного обмена, это некоммерческая деятельность, это желание поделиться творчеством. Мы готовы проработать вопрос с залами и привлечь публику», - сказал Харальд Бешотен.

Со своей стороны Александр Бушуев предложил не только выставить работы, но и провести мастер-классы: «В прошлом году у меня был удачный опыт в Берлине при школе Посольства, мне очень нравится делать мастер-классы. Моя концепция строится на том, что я не учился профессионально живописи, и я хочу показать, как я ее для себя открыл».

Кроме того, в связи с географической близостью Неймегена (Нидерланды) и 30-летием связей с Псковом, есть идея, чтобы выставка Александра Бушуева посетила и этот город. Отдел зарубежных связей окажет помощь в координации события.

Источник: Псковская Лента Новостей