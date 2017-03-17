В Пушкинских Горах состоялось открытие областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин»

Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В поселке Пушкинские Горы сегодня состоялось открытие областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», конкурс проводится Домом детства и юношества «Радуга» в целях приобщения молодого поколения к творчеству А.С. Пушкина, выявления и поддержки талантливых детей, повышения квалификации педагогических кадров Псковской области.
В этом году на конкурс подали заявки более 100 участников из 15 районов области: Псковский район, Стругокрасненский, Островский, Новоржевский, Себежский, Дновский, Красногородский, Пушкиногорский, Плюсский, Опочецкий, Невельский, Локнянский, Бежаницкий, а также из городов Псков и Великие Луки.
На конкурсе работает компетентное жюри: директор ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» Владислав Семенов; хранитель усадьбы Петровское, кандидат филологических наук Любовь Козмина; Почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник культуры РФ, драматург, поэт, художник Ирена Панченко; заведующая художественным сектором областного дома «Радуга», преподаватель вокала Кристина Тимощук.
Помимо самого конкурса участников ждет насыщенная программа: посещение концерта Олега Погудина, квест по произведениям А.С. Пушкина «Весенняя сказка».
Источник: Псковская Лента Новостей