В Пушкинских Горах состоялось открытие областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин»

В поселке Пушкинские Горы сегодня состоялось открытие областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», конкурс проводится Домом детства и юношества «Радуга» в целях приобщения молодого поколения к творчеству А.С. Пушкина, выявления и поддержки талантливых детей, повышения квалификации педагогических кадров Псковской области.

В этом году на конкурс подали заявки более 100 участников из 15 районов области: Псковский район, Стругокрасненский, Островский, Новоржевский, Себежский, Дновский, Красногородский, Пушкиногорский, Плюсский, Опочецкий, Невельский, Локнянский, Бежаницкий, а также из городов Псков и Великие Луки.

На конкурсе работает компетентное жюри: директор ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» Владислав Семенов; хранитель усадьбы Петровское, кандидат филологических наук Любовь Козмина; Почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник культуры РФ, драматург, поэт, художник Ирена Панченко; заведующая художественным сектором областного дома «Радуга», преподаватель вокала Кристина Тимощук.

Помимо самого конкурса участников ждет насыщенная программа: посещение концерта Олега Погудина, квест по произведениям А.С. Пушкина «Весенняя сказка».

Источник: Псковская Лента Новостей