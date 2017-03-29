«Улыбка» и «Ивушки» из Пскова стали финалистамиII национальной премии «Будущее России»

Детский образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» и Народный коллектив Молодежный хореографический ансамбль «Ивушки» стали финалистами IIнациональной премии в области культуры и искусства «Будущее России».

Отборочный тур IIнациональной премии в области культуры и искусства «Будущее России» 12 декабря 2015 года провел в Городском культурном центре Пскова Центр по сохранению культурного наследия «Фестивальное национальное движение «Надежды XXI века» при поддержке Фонда детских национальных и международных программ «Будущее Планеты» и Московского Государственного Российского дома народного творчества.

Премия учреждена в 2012 году, является профессиональной и присуждается за достижения в области культуры и искусства. В 2015-2017 годах отборочные туры прошли в городах: Гагре РА, Белгороде, Волгограде, Евпатории, Иваново, Ижевске, Владимире, Калининграде, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Омске, Пскове, Самаре, Саратове, Симферополе, Чебоксарах, Йошкар-Ола, Уфе, Ярославле и т.д.

На отборочном туре в городе Пскове приняли участие более 200 конкурсантов из Пскова и Псковской области. Среди участников были два творческих коллектива МБУК «ГКЦ»: Детский образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» в номинации «Народно-стилизованный танец» с хореографической постановкой «Зимушка» и Народный коллектив Молодежный хореографический ансамбль «Ивушки» » в номинации «Народно-стилизованный танец» с хореографической постановкой «Индийский танец». По итогам отборочного тура оба псковских коллектива «Улыбка» и «Ивушки» получили сертификаты финалиста и приглашение на выступление в финале II Национальной премии «Будущее России».

Финал и торжественная церемония награждения II Национальной премии «Будущее России» состоялись 25-27 марта в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, куда съехались победители отборочных туров со всей России, а это более 3000 участников из 300 городов России.

Звездное жюри в лице Анатолия Акиньшина, президента, председателя совета директоров холдинга «Надежды Европы», основателя Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее России», Максима Райлян, генерального директора Центра по сохранению культурного наследия ФНД «Надежды XXI века», руководителя Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее России», Ирины Потемкиной, генерального директора Фонда поддержки детских национальных и международных программ «Будущее планеты», координатора Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее России», Эльвиры Таха, хореографа – постановщика компании «Stage Entertainment», директора передвижной академии мюзикла, эксперта международного класса ФМД «Надежды Европы», Николая Шичкина, Заслуженного работника культуры РФ, главного балетмейстера Государственного Академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова и Валерия Бутыркина, доцента государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, эксперта-хореографа Министерства Московской области, члена главной аттестационной комиссии Министерства культуры Московской области,высоко оценило обе постановки художественного руководителя, балетмейстера Ирины Денисовой.

Оба коллектива получили из рук Эльвиры Таха «Дипломы финалиста II Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Ирина Денисова так же получила благодарность за профессиональное воспитание и обучение молодого поколения и верность своему делу. Также благодарностью за профессионализм была отмечена солистка Народного коллектива молодежного хореографического ансамбля «Ивушки» Анастасия Евдокимова.

За дни пребывания в Москве ребята ансамблей побывали на экскурсии по Мосфильму, посетили ВДНХ и Красную площадь.

Для этих коллективов также стало радостным известием, что их руководителю Ирине Денисовой, согласно решению членов художественно-экспертного совета, в 2016 году присвоено почетное звание «Душа земли псковской», которое присуждается с 2004 года за вклад в развитие народного творчества руководителям фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца, хореографических ансамблей, оркестров народных инструментов, а также солистам, самодеятельным поэтам, композиторам, мастерам декоративно-прикладного искусства. Звание присуждается за творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению.

Также оба коллектива в этом 2017 году отметят свои юбилеи новыми концертными номерами. У ансамбля «Ивушки» в мае состоится большой концерт в честь 20-летия. А ансамбль «Улыбка» приглашает осенью друзей на свою 35-летнюю юбилейную программу.

Источник: Псковская Лента Новостей