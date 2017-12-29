Редкие материалы о Святогорье на сломе эпох можно найти в новом выпуске «Михайловской пушкинианы»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» для свободного чтения и скачивания размещен новый, 69-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на этот раз в традиционном сборнике три раздела. Первый из них включает в себя материалы традиционных научных чтений «…Я могу творить», которые в музее организовали и провели к 191-й годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку. Второй и третий представляют итоги отдельных научных изысканий, проведённых как сотрудниками музея-заповедника, так и исследователями литературы и культуры, сотрудничающими с «Михайловским».

На обложке - репродукция этюда В.В. Мешкова «Михайловское. Озеро Маленец» (1955). Из собрания Пушкинского заповедника

Так, например, особый интерес для тех, кто интересуется историей Псковской земли, псковских пушкинских мест, представляет публикация Ирины кандидата филологических наук, научного сотрудника Рукописного отдела Пушкинского Дома - Института русской литературы РАН в Санкт-Петербурге Ирины Кощиенко. Исследователь подготовила к публикации и прокомментировала путеводитель «Пушкинский уголок прежде и теперь», созданный писательницей В.В. Тимофеевой (Починковской), с лета 1911 года проживавшей в Колонии для престарелых и неимущих литераторов, открытой в Михайловском в память о Пушкине и, по сути, являвшейся первой хранительницей усадьбы на сломе эпох.

Еще одна небезынтересная публикация - письмо о посещении псковских пушкинских мест в 1908 году - подготовлена заведующим сектором научной библиотеки имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета Алексеем Востриковым. Письмо было написано выдающемуся филологу, историку и палеографу, знатоку древнерусской культуры, легендарному коллекционеру и библиофилу Илье Шляпкину его учеником Александром Громовым. Оно особенно интересно в свете того, что «наши представления о жизни в Михайловском и Святых Горах в конце XIX - начале XX века, - справедливо указывает автор публикации, - скупы и фрагментарны».

Читатель найдет в новом сборнике заметки по отдельным вопросам теории и истории классической и современной литературы, размышления о русской классике в пространстве массовых коммуникаций, многое другое, отметили в музее. На обложке книги размещена репродукция живописной работы Василия Мешкова «Михайловское. Озеро Маленец» (1955) из собрания Пушкинского заповедника. Об истории этого этюда, который сейчас экспонируется на выставке «Хранители» в Колонии литераторов (музей-усадьба «Михайловское»), и о художнике, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами, также можно прочесть в новой «пушкиниане» - в статье главного хранителя музейных фондов «Михайловского» Дарьи Плотниковой.

Источник: Псковская Лента Новостей