Культура

Областная библиотека приглашает псковичей на семейный праздник

13 января в 12.00 Псковская областная библиотека приглашает всех желающих (ул. Профсоюзная, 2) на семейный праздник «Рождество – время ангелов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в программе мероприятия: выставка открыток из коллекции ПОУНБ и частных коллекций читателей; выставка картин учащихся детской школы искусств г. Пскова; спектакль Воскресной школы при Церкови Василия на Горке (Храм святителя Василия Великого) «Морозко»; выставка рождественских сувениров и детских рисунков; выставка-презентация литературы из фондов ПОУНБ и библиотеки храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского «Назидательные уроки Рождества».

Экспонаты выставки «Назидательные уроки Рождества» знакомят читателей с историей праздников в России, с новогодними и рождественскими обычаями и обрядами, с произведениями русских писателей и поэтов, посвященных Новому году и Рождеству. Многие из них были любимы и читаемы в дореволюционной России, в канун Нового года их печатали едва ли не все журналы и газеты. И сегодня, передавая аромат минувшего времени, они ничуть не утратили своей актуальности. Произведения русских классиков «Вечера на Хуторе близ Диканьки, или ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Рождественская ночь» К. М. Станюковича, «Ванька», «Шампанское», «Новогодняя пытка», «Ёлка» А. Чехова и другие, так или иначе связаны с этим удивительным праздником. Истории эти очень разные по стилю, настроению и мыслям, но есть одно, что в конечном итоге объединяет их все - вера в рождественское чудо. В мир новогодних чудес погружают нас «Снегурочка» А. Н. Островского, «Детство Никиты» Л. Толстого, «Рождество» И. Шмелёва, «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака. К поэтическим шедеврам принадлежит «Рождественская звезда» Б. Л. Пастернака. Это очень значимое, рубежное стихотворение: именно так восприняли его первые читатели, и - что особенно важно - именно так воспринимал его сам поэт.

На празднике у всех желающих будет возможность прочитать вслух свои любимые рождественские произведения, поделиться впечатлениями, обменяться книгами или оставить их в дар библиотеке для новых поколений читателей.

Вход свободный.