Культура

Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе на присуждение XIII Национальной премии «Культурное наследие»

Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры РФ проводит конкурс на присуждение XIII Национальной премии «Культурное наследие» на 2017-2018 гг. по теме: «Архитектурные и археологические памятники России: сохранение, популяризация и возрождение».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по культуре, соискателями премии могут выступать физические и юридические лица, представившие реализованные проекты и результаты постоянной деятельности в сфере сохранения, популяризации и возрождения объектов наследия:

Деятели науки, культуры, образования;

Краеведы, представители общественных организаций;

Частные и юридические лица – собственники объектов наследия;

Реставраторы, архитекторы, археологи, дизайнеры;

Меценаты, благотворители, волонтеры;

Журналисты, писатели, художники, артисты, популяризирующие возрождение памятников наследия.

Важная особенность конкурса этого года - широкое участие молодежи во всех номинациях, в том числе в специальной номинации «Новое поколение». Возрастной порог для лауреатов этой номинации – 33 года. Лауреатами этой номинации могут стать молодые искусствоведы, археологи, архитекторы-реставраторы, музейные работники, градостроители, краеведы и др. Заявки и приложения принимаются до 10 марта 2018 года в электронной форме, заполненные по форме, размещенной на сайте фонда.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Национального фонда «Возрождение русской усадьбы».

Отметим, национальная премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году Национальным фондом «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры РФ. В попечительский совет премии под председательством Министра культуры РФ В.Р. Мединского вошли губернаторы ряда областей, руководство профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, директора музеев, видные ученые и исследователи культурного наследия, представители бизнес-сообщества. За 12 лет на соискание премии поступило более 1000 заявок из 60 регионов и 90 субъектов РФ. Лауреатами и номинантами премии за все время ее существования стали более 330 человек.