Культура

В Пскове сформирован план управления объектами всемирного культурного наследия

В Пскове сформирован план управления объектами всемирного культурного наследия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании рабочей группы при государственном комитете по охране объектов культурного наследия по продвижению номинации «Памятники Древнего Пскова» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО сообщила заместитель председателя комитета Наталья Сергеева.

Она пояснила, что каждый объект, который претендует на попадание в Список, имеет номинационное досье, которое включает не только информацию об объектах, но и ряд обязательных документов. В частности, план управления объектами всемирного культурного наследия.

Задача плана управление - сохранение выдающейся универсальной ценности объекта. План включает подробный анализ всех номинационных объектов.

План управления предполагает изучение, презентацию и сохранение всех ценностных характеристик объекта и его территорий, а также создание на этой основе условий для их устойчивого развития. Председатель госкомитета Елена Яковлева обратила на это особое внимание, поскольку городу нужно будет это учесть при развитии территорий вокруг памятников.

«Практики такого управления у нас нет. Чтобы эта практика появилась, нужно создать костяк некой творческой, рабочей группы. Это люди, которые будут отвечать за состояние, мониторинг, составление плана и т. д.» - сказала Наталья Сергеева, подчеркнув, что ответственные за памятники ЮНЕСКО лица должны быть назначены и в Псковском музее-заповеднике, и в епархии. Работа эта должна быть проведена уже в 2018 году.

Напомним, в номинацию «Памятники Древнего Пскова» включены 18 объектов культурного наследия. Номинация состоит из трех компонентов - объекты оборонного, религиозного и гражданского зодчества. К последним относятся два памятника - Поганкины и Приказная палаты Псковского кремля.

К оборонным относятся Покровская и Гремячая башни с остатками нижних решеток, к религиозным - 14 храмов, в составе которых несколько соборов.

Территориально в номинации исторический центр Пскова и Снетогорский монастырь.