Культура

Материалы к 75-летию подвига Александра Матросова представлены в библиотеке «Псковиана»

Псковская областная научная библиотека представляет обзор литературы за 1943-1954 годы «Несменный рядовой правофланговый»: к 75-летию подвига Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

27 февраля 1943 года рядовой Александр Матросов сумел сделать самый важный в жизни шаг, совершая подвиг во имя других. И его имя стала легендой.

8 сентября 1943 года вся советская страна узнала из приказа Народного Комиссара Обороны о геройском подвиге комсомольца Александра Матросова.

Гвардии рядовому Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардейский стрелковый полк, в котором служил Матросов, стал носить его имя. А сам Александр Матвеевич Матросов навечно зачислен в списки той роты, в которой служил при жизни.

Чтобы о подвиге Героя узнали Воениздат в 1943-1944 годах выпустил листовки. Листовки «Герой Советского Союза Александр Матвеевич Матросов» печатались на татарском, узбекском, азербайджанском, грузинском, туркменском, армянском, башкирском, таджикском, казахском, киргизском языках.

О подвиге Матросова печатали газеты, выходили статьи в сборниках, книги.

В 1949 году впервые увидела свет книга Павла Журбы «Александр Матросов». Уже в 1953 году число экземпляров этой книги, отпечатанных в нашей стране, превысило миллион. Издание переведено на тринадцать языков народов Советского Союза и восемь иностранных языков.

Художники и скульпторы увековечили образ Матросова кистью и резцом, поэты воспевают его в своих стихах, композиторы – в музыкальных произведениях, киноработники создали волнующий фильм о юном герое.

25 июля 1954 года в Великих Луках был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Автор памятника – лауреат Сталинской премии, народный художник РСФСР В. Вучетич.

Подробно материал представлен в электронной библиотеке «Псковиана»>>>