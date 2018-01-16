Материалы к 75-летию подвига Александра Матросова представлены в библиотеке «Псковиана»

Псковская областная научная библиотека представляет обзор литературы за 1943-1954 годы «Несменный рядовой правофланговый»: к 75-летию подвига Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
27 февраля 1943 года рядовой Александр Матросов сумел сделать самый важный в жизни шаг, совершая подвиг во имя других. И его имя стала легендой.
8 сентября 1943 года вся советская страна узнала из приказа Народного Комиссара Обороны о геройском подвиге комсомольца Александра Матросова.
Гвардии рядовому Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардейский стрелковый полк, в котором служил Матросов, стал носить его имя. А сам Александр Матвеевич Матросов навечно зачислен в списки той роты, в которой служил при жизни.
Чтобы о подвиге Героя узнали Воениздат в 1943-1944 годах выпустил листовки. Листовки «Герой Советского Союза Александр Матвеевич Матросов» печатались на татарском, узбекском, азербайджанском, грузинском, туркменском, армянском, башкирском, таджикском, казахском, киргизском языках.
О подвиге Матросова печатали газеты, выходили статьи в сборниках, книги.
В 1949 году впервые увидела свет книга Павла Журбы «Александр Матросов». Уже в 1953 году число экземпляров этой книги, отпечатанных в нашей стране, превысило миллион. Издание переведено на тринадцать языков народов Советского Союза и восемь иностранных языков.
Художники и скульпторы увековечили образ Матросова кистью и резцом, поэты воспевают его в своих стихах, композиторы – в музыкальных произведениях, киноработники создали волнующий фильм о юном герое.
25 июля 1954 года в Великих Луках был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Автор памятника – лауреат Сталинской премии, народный художник РСФСР В. Вучетич.
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