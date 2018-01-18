Культура

«Рисунки монументалиста» Арнольда Гана представлены в Пскове

18 января в Малом зале картинной галереи Псковского музея-заповедника открылась выставка «Рисунки монументалиста» Арнольда Гана, заслуженного деятеля культуры Узбекистана.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, на выставке представлено 12 живописных и 56 графических работ, созданными автором в разные периоды жизни.

Арнольд Ган родился в 1928 г. недалеко от Себежа (в то время – Витебская область). Затем семья переехала в Каширу (Московская область), а в конце 1930-х гг. - в Ташкент (Узбекистан).

Арнольд и его брат Виктор были окружены искусством с детства. Их отец живописец Павел Викторович Ган (1894 – 1967) часто брал детей на пленер. Арнольд Павлович с детских лет был знаком с такими выдающимися художниками своего времени: В.И. Уфимцевым, В.Л. Рождественским, А.Н. Волковым, Н.В. Кашиной, А.Ф. Подковыровым, М.И Курзиным. Поездки в горы на этюды вместе с художниками и студентами - учениками своего отца - дали хорошую творческую закваску.

Великая Отечественна война застала Арнольда 13-ти летним подростком, который с начала войны пошёл работать учеником бутафора при эвакуированном Московском театре оперетты, затем на керамический завод. Параллельно с работой, в 1943 г. А.П. Ган поступает в Республиканское Художественное Училище сразу на 2-й курс отделения живописи. В 1948 г., закончив с отличием училище, он едет в Москву и поступает в Московский институт прикладного и декоративного искусства на отделение керамики. Институт был расформирован, а студентов распределили по другим учебным заведениям. Арнольд Павлович продолжил свое обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени А.Л. Штиглица, где одним из преподавателей была Вера Мухина (она читала лекции по скульптуре).

Вторая половина жизни художника-монументалиста прошла в Ташкенте. Здесь он преподает и творит.

Куратор выставки Николай Москалев рассказал о тяжелом труде художника-монументалиста. Путь от задумки автора до воплощения в жизнь проходит через много согласований и отстаиваний проекта.

На открытии выставки присутствовала дочь художника – Зоя Арнольдовна. Она рассказала, как тяжело было перевезти наследие отца в Россию из Узбекистана. Некоторые работы так и остались за границей.

Псковский музей приглашает псковичей и гостей города посетить выставку с 11.00 до 18.00 во все дни, кроме понедельника (выходной день) и последнего вторника месяца (санитарный день). Выставка будет работать в течение месяца.