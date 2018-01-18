Культура

Выставку к 185-летию романа «Дубровский» создали на сайте Пушкинского Заповедника

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» открыта новая виртуальная выставка - «Дубровский». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, здесь представлены отдельные издания пушкинского неоконченного романа из фондов научной библиотеки «Михайловского».

Обложка романа Пушкина, выпущенного в Детском государственном издательстве («Детгиз») в 1947 году с иллюстрациями Бориса Кустодиева.

Как известно, Пушкин замыслил «Дубровского» (название дано издателем в 1841 году) многотомным, а под фрагментом текста, который успел написать, проставил дату: 18 февраля 1833 года. То есть, новая выставка на сайте музея создана к 185-летию романа.

Иллюстрация Дементия Шмаринова. «Бой в лесу».

В досоветское, советское и постсоветское время «Дубровского» издавали неоднократно; его иллюстрировали известные художники, среди которых можно назвать таких признанных мастеров книжной графики, как Борис Кустодиев, Соломон Боим, Дементий Шмаринов, братья Трауготы, многие другие. В собрании музейной библиотеки есть книги с иллюстрациями, ставшими классикой жанра, а также издания, выпущенные к юбилеям и памятным датам, переводы, экземпляры с интересными владельческими поэтами и так далее. Представлена на виртуальной выставке и книга, увидевшая свет в Пскове 70 лет назад - в серии «Пушкинская библиотечка колхозника» её выпустило в свет Псковское областное газетно-книжное издательство.

«Дубровский» в «Псковиздате».

Напомним, что фонды научной библиотеки Пушкинского заповедника доступны всем жителям Пушкиногорья и гостям музея-заповедника. Для того, чтобы работать с изданиями в читальном зале (Научно-культурный центр «Михайловского», пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), достаточно написать соответствующее заявление на имя директора учреждения Георгия Василевича, подтвердили в музее.