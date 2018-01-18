Культура

Псковский женский хор «Еще не вечер…» отметил 20-летие

28 января в Доме офицеров прошел юбилейный вечер, посвященный 20-летию народного самодеятельного коллектива академического женского хора «Еще не вечер…» МБУК «Дом офицеров». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

20 лет назад в культурной жизни Пскова произошло знаковое событие - появился новый академический женский хор. Первым руководителем коллектива была Зинаида Порубай. И уже через пять лет хор получил звание народный самодеятельный коллектив, который все эти годы покоряет зрителей своей неповторимостью.

Вот уже десять лет руководит и вдохновляет участниц коллектива хормейстер, почетный работник образования Российской Федерации Татьяна Сытник, поэтому в праздничный вечер у нее был двойной юбилей.

В этот вечер коллективу и художественному руководителю были вручены Почетные грамоты от государственного комитета Псковской области по культуре, от управления культуры города Пскова, от Псковского областного центра народного творчества.

Со словами благодарности и пожеланиями творческого долголетия к коллективу обратились заместитель начальника управления культуры города Вячеслав Рахман, заместитель директора Центра народного творчества Лидия Чечельницкая и директор Дома офицеров Александр Царкозенко.

Все эти годы хор находится в творческом «полете», с любовью распространяет лучшие песенные традиции. Репертуар коллектива разнообразен, но особое место занимают классические произведения.

Почетное место в репертуаре хора занимают произведения псковских авторов, передающих красоту мелодий родного края (слова и музыка Николая Мишукова «А над Изборском гуси- лебеди летят»).

Творческий путь коллектива отмечен многими титулами и наградами. Так, в конце ноября 2017 года в Могилеве прошел 8-й Фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». Фестиваль был организован Министерством культуры Республики Беларусь совместно с Министерством культуры Российской Федерации. В номинации «Академическое пение» вокальная группа хора заняла второе место.



В праздничный вечер юбиляры принимали творческие подарки от коллективов и солистов Пскова и Псковской области: хореографического коллектив «Псковские кружева», театра танца «Русские узоры», театра-студии «Гротеск», вокальной студии «Признание», солистки Светланы Дмитриевой и Галины Комиссаровой из Гдова.



Фотоотчет юбилейного концерта можно посмотреть здесь>>>