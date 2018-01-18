Культура

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»

С 1 по 16 февраля Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает жителей города Пскова присоединиться к масштабному событию в поддержку детского чтения Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью» акции и пополнить фонд библиотеки современной литературой (2013-2018 года издания) для детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, организатор акции - Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Главная идея акции - вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга не теряет своей ценности даже в век информационных технологий.

Принести книги-подарки можно по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, 87-а, с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Справки по тел.: (8112) 57-16-15.

14 февраля с 11.00 до 16.00 в рамках Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в Международный день дарения книг состоится акция дарения «Дарите книги с любовью».

Во время акции участникам всех возрастов необходимо правильно ответить на вопросы блиц-викторины, а затем выбрать книгу-подарок.

Книги-подарки станут неожиданностью для нового владельца, потому что будут упакованы в подарочную бумагу.

Подарками будут классические произведения, детективы, фантастика, женские романы или детская литература, в зависимости от возраста участников акции.