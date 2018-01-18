Культура

В Сети появился трейлер фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего. ВИДЕО

Первый трейлер фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего вышел в четверг, 1 февраля, за месяц до российской премьеры киноленты.

Как пишет «Сноб», фильм «Довлатов» рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова. События разворачиваются в Ленинграде в 1970-х годах незадолго до эмиграции его друга, поэта Иосифа Бродского.

Роль Довлатова в фильме исполнил сербский актер Милан Марич, роль Бродского играет Артур Бесчастный. Также в «Довлатове» снимались Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова.

Премьера фильма «Довлатов» состоится в феврале на Берлинском кинофестивале, где новая работа Германа-младшего будет представлена в основном конкурсе. В кинотеатрах России фильм «Довлатов» будет идти только четыре дня - с 1 по 4 марта 2018 года.

Сергей Довлатов известен по книгам «Соло на ундервуде: Записные книжки», «Компромисс», «Заповедник», «Чемодан». В 1978 году он эмигрировал в США из-за давления со стороны советских властей. Вскоре после приезда стал печататься в The New Yorker, а также работать редактором в еженедельнике «Новый американец». За 12 лет жизни в США Довлатов издал 12 книг, которые перевели на большинство европейских языков, а также китайский и японский. Писатель умер 24 августа 1990 года.