Культура

В «Михайловском» открывают Дни памяти Пушкина

Сегодня, 7 февраля, презентацией книги «А.С. Пушкин и православие» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открывается череда событий ко дню памяти Пушкина.

Николай Предеин. Пушкин (2001). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в программу, подготовленную к 181-й годовщине гибели поэта, также вошли презентация выставки «Дороги к храму» фотографии Олега Андрейчикова, Санкт-Петербург; 9 февраля), круглый стол «Власть наследия. 60-летие ИКОМ России» (с участием членов президиума Международного совета музеев, врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и директоров музеев Псковской области; 10 февраля), моноспектакль актера Омского академического театра драмы Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страницы» (15 февраля), спектакль Великолукского драматического театра «В то время я гостила на земле» (17 февраля).

Лития на могиле А. С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре, в годовщину смерти поэта, в субботу, 10 февраля, по традиции начнется в 14.45 - это час, когда Жуковский остановил стрелки часов в кабинете Пушкина в его последней квартире на Мойке, 12.

Подробнее о Днях памяти Пушкина в музее можно узнать на официальном сайте «Михайловского».