Культура

Выставка «От традиции к творчеству» открыта в музее Псковского колледжа искусств

Выставка работ студентов 3 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» «От традиции к творчеству» открыта в музее отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении со ссылкой на заведующую отделением культуры и искусства Марию Зинину, выставка открыта в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.

На выставке представлены работы студентов, сделанные в период обучения с 1 по 3 курс.

Часть экспозиции - это расписные изделия, выполненные под руководством преподавателя колледжа, члена Московского Союза художников Константина Зинина.

Помимо росписи по дереву, представлены тряпичные куклы в народном костюме. Мария Зинина отметила, что это - попытка прикоснуться к народному костюму как историческому факту.

Овладение основами традиционного искусства, соблюдение стилистики и технологии позволяет студентам, изучающим декоративно-прикладное искусство, почувствовать себя причастными к великой истории своего народа, и дает право новаторски подходить к выполнению своих изделий.

Адрес музея отделения культуры и искусств: ул. Набат, д. 5.