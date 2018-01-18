Культура

В «Михайловском» представили 12-томник «Русские писатели и православие»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» началась презентация 12-томника «Русские писатели и православие», выпущенного в свет силами Международного общественного фонда единства православных народов (МОФЕПН), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Фундаментальный труд, над которым работало более пятисот исследователей, причём не только российских, но и зарубежных, в Пушкинском Заповеднике представляют президент фонда, доктор философских наук, профессор Московского Государственного Университета Валерий Алексеев и исполнительный директор фонда Елена Каминская.

Открывая собрание в «Михайловском», директор музея Георгий Василевич напомнил, что русский человек немыслим без книги, как предмета объединения единомышленников, предмета обсуждения, искусства; книга выступает и как советчик для нашего человека. Тем важнее подвижническая, книгоиздательская работа, которую в числе прочего ведут сегодняшние гости музея.

Рассказывая о серии «Русские писатели и православие», куда входят книги о виднейших представителях отечественной словесности XVIII—ХХ столетий (о Ломоносове, Крылове, Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, Тютчеве, Ахматовой, Есенине, Шукшине, Шолохове, Рубцове), Валерий Алексеев отметил, что работа над серией «Русские писатели и православие» идёт уже второе десятилетие. В её начале авторам и исполнителям грандиозного проекта не раз приходилось слышать разные суждения о своём детище. Кому-то казалось странным присутствие в коллекции, например, тома о Лермонтове — поэте со столь явно выраженным «демоническим началом» в творчестве. Вопросы, даже у представителей вполне солидной, федеральной прессы, первоначально вызывали не только имена Шукшина или Анны Ахматовой, но даже Пушкина в этом ряду, — рассказал Валерий Алексеев, отметив, что «пушкинский» том вообще начинался не просто и был далеко не первым в коллекции. Президент МОФЕПН выразил убеждение, что у того, кто прочтёт книги, вопросов подобного плана уже не возникнет. Несмотря на то, что первоначальный тираж каждой книги составил пять тысяч экземпляров, первые тома — о Гоголе, Достоевском, Тютчеве — уже стали редкостью, и фонд при поддержке Русской Православной Церкви ведёт их переиздание.

Презентация, на которую собрались представители библиотечного, музейного, педагогического сообщества региона, проходит в зале президиума в Научно-культурном центре музея-заповедника. Здесь, в частности, гости и сотрудники «Михайловского» могут увидеть и редкую икону— образ святого Николая Чудотворца со святыми на полях (Ветковская школа иконописи, XIX век), которую передал в дар Пушкинскому Заповеднику епископ Великолукский и Невельский Сергий.