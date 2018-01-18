Культура

Президиум ИКОМ России работает в музее-заповеднике «Михайловское»

«Михайловское» принимает выездное заседание президиума Международного совета музеев(International Council of Museums, ICOM) России, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике. В псковские пушкинские места прибыли члены Президиума ИКОМ - руководители или другие сотрудники ведущих российских музеев как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из нестоличной России - Больших Вязем, Владивостока, Гатчины, Калуги, Кемерова, Оренбурга, Ясной Поляны, других городов и поселков, по сути являющихся культурными центрами страны. Наш регион в организации представляет директор федерального Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

В течение вчерашнего дня члены Президиума ИКОМ знакомились с музеем-заповедником «Михайловское». Сегодня на пленарном заседании идёт обсуждение вопросов, касающихся как деятельности собственно организации, так и музейной отрасли в целом. Например, обсуждению подлежит актуальный вопрос о показателях эффективности деятельности музеев-заповедников, которые, как известно, существенно отличаются по своей специфике (наличие земли, старинных парков, проч.) от музеев другой структуры и иного статуса.

Напомним, что Международный совет музеев, ИКОМ (International Council of Museums, ICOM) - неправительственная профессиональная международная организация. Она была создана в Париже в 1946 году. В ЮНЕСКО, а также при Экономическом и социальном совете ООН ИКОМ имеет высший консультативный статус категории «А». 60 лет назад, в 2017 году, статус Национального комитета в составе организации и право представлять музеи и музейных профессионалов страны в мировом сообществе получил и ИКОМ России. Сегодня эта влиятельнейшая организация объединяет более 230 музеев, в неё входят порядка 850 индивидуальных и 120 коллективных членов. Среди работы, которую выполняет ИКОМ - организация крупных международных проектов в регионах федерации, поддержка и развитие международных контактов в профессиональном сообществе, экспертные анализ и оценка нормативных актов в сфере культуры, помощь музеям, издательство книг и информационных материалов.

В последний раз до сегодняшнего дня псковские пушкинские места становились рабочей площадкой для особо значимых мероприятий ИКОМ в мае-июне 1986 года. Тогда заповедник принимал IX международную конференцию комитета литературных музеев (ICLM).