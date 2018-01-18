Культура

Фильм «Довлатов» попал в лидеры рейтинга кинокритиков на Берлинале

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего попал в лидеры рейтинга кинокритиков среди фильмов основного конкурса 68-го Берлинале, уступая лишь «Острову собак» Уэса Андерсона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на журнал Screen, который составляет рейтинг на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.

Российская картина получила общий рейтинг в 2,7 балла на четвертый день кинофорума.

Самые высокие оценки «Довлатову» поставили критики из Швеции и России. Чуть более сдержанно картину оценили критики из Великобритании и одной из германских газет.

Единственную низшую оценку фильму поставила германская газета Die Zeit.

На первом месте находится мультфильм «Остров собак» Уэса Андерсона, который открывал Берлинале, с общей оценкой 3,1.

Замыкает тройку лидеров картина «Наследницы» Марчело Мартинеси с 2,6 балла.

Следом идут «Транзит» Кристиана Петцольда (2,2) и «Девица» братьев Зеллнер с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковска (1,4).

Замыкает рейтинг эротический триллер «Ева» Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем с оценкой в 1,2.

Мировая премьера «Довлатова» прошла в субботу вечером.

Картина повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. Фильм описывает события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского. Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

В России фильм выходит в прокат 1-4 марта.

68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) стартовал в Германии 15 февраля и продлится до 25 февраля.