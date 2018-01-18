Культура

Псковская областная библиотека приглашает на программу, посвященную Эдуарду Асадову

26 февраля в 12.00 в Псковской областной библиотеке пройдет музыкально-поэтическая программа «Сражаюсь. Верую. Люблю», посвященная Эдуарду Аркадьевичу Асадову, поэту и прозаику, герою Советского Союза, удивительному по силе духа и мужеству человеку, потерявшему зрение в юности, но нашедшего в себе силы жить и творить для людей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в сценарий встречи вошли рассказ об Эдуарде Асадове, отрывки из документального фильма режиссера Евгения Лисконога «Сражаюсь, верую, люблю!» 1986 года, стихи в исполнении читателей библиотеки, почитателей его поэзии, песни советских композиторов на стихи Асадова.

В 2018 году поэту исполнилось бы 95 лет.

Асадов стал популярен с начала 1960-х годов. Его книги выходили 100-тысячными тиражами. Литературные вечера поэта на протяжении почти 40 лет проходили с неизменным аншлагом в крупнейших концертных залах страны.

Эдуард Асадов в своих стихотворениях обращался к лучшим человеческим качествам - к доброте, верности, благородству, великодушию, патриотизму, справедливости. Приглашаются все желающие.