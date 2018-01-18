Культура

В Псковской области в течение марта будет проходить региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

3 марта Псковский областной центр народного творчества при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре открывает региональный этап Всероссийского хорового фестиваля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, прослушивание коллективов будет проходить в Пскове и Великих Луках.

В Пскове - 3 марта в 12.00 в концертном зале Областного колледжа искусств (ул. Воеводы Шуйского, 2), в Великих Луках - 31 марта в 14.00 в ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского (ул. Малышева, 13). Вход свободный.

Участниками псковской зоны станут 13 коллективов культурно-досуговых учреждений из 9 районов области и г. Пскова. В великолукской зоне примут участие 8 коллективов из 9 районов области. Каждый ансамбль представит программу, включающую разнообразные произведения в народной манере исполнения. В состав жюри включены ведущие специалисты области по народному пению.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль включает 3 этапа, первый из которых - региональный, следующий этап - окружной, и в завершении - всероссийский финал в Москве. В фестивале принимают участие народные хоры, фольклорные и этнографические коллективы во всех возрастных категориях. Основной целью Всероссийского хорового фестиваля 2018-го года является популяризация народного хорового искусства, содействие его развитию и обеспечение преемственности певческих традиций. Несмотря на активное развитие современных музыкальных направлений, хоровое искусство имеет огромное количество своих почитателей. Каждый фестиваль хоровой музыки - это яркое, красивое и незабываемое представление для любителей хорового пения.