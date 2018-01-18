Культура

Псковские артисты подарили защитникам Отечества праздничный концерт

Сегодня, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества в Городском культурном центре Пскова состоялся праздничный концерт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Вокальные и танцевальные номера зрителям подарили военный оркестр бригады специального назначения, солисты детской вокальной студии «Город детства», ВИА «Ди версия», ансамбля «Щелкунчик», солистка ансамбля «Скобари», обладательница звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева и другие.

От имени Главы Пскова, депутатов городской Думы и Администрации областного центра с Днем защитника Отечества псковичей поздравил Заместитель руководителя муниципалитета, гвардии полковник запаса Владимир Воробьев.

«Испокон веков русская армия была истинно народной, стоящей на страже родной земли. Превосходная оснащенность и выучка современных Вооруженных сил направлена на обеспечение мира и спокойствия нашего государства. Возрос престиж профессии военнослужащего, мы гордимся, глядя на успехи наших Вооруженных сил», - отметил Владимир Воробьев и сердечно поздравил защитников Отечества с праздником.

Напомним, День защитника Отечества начался в областном центре с парада войск Псковского территориального гарнизона, в честь 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной армии прошла реконструкция первого организованного сопротивления кайзеровским германским войскам добровольческими отрядами псковичей 23 февраля 1918 года.