Культура

Танцоры великолукского клуба «Созвездие» приняли участие в турнире по спортивным танцам «Чудное мгновение-2018»

24 февраля в Пушкинских Горах состоялся очередной турнир по спортивным танцам «Чудное мгновение - 2018». В нем принимали участие танцоры из Псковской области, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. На конкурс были заявлены две пары от великолукского клуба спортивного танца «Созвездие», который будущей осенью отметит свое 10-летие.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, две пары отправились в Пушкинские Горы испытать свои силы в танцах на паркете. Проходивший турнир включал в себя несколько отделений. Участие великолучан оказалось достойным и очень результативным. Дмитрий Васильев и Анастасия Бычкова стали трижды бронзовыми призерами, Егор и Ксения Говорухины заняли четвертое место в европейской программе.



Теперь ребята будут готовиться к чемпионату Европы по артистическому танцу, который пройдет в Москве с 9 - 11 марта.