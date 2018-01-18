Культура

Учащиеся Детской школы искусств Пскова победили в конкурсе юных художников «Синяя птица»

Учащиеся художественного отделения Детской школы искусств стали победителями в XVII Межрегиональном конкурсе юных художников «Синяя птица», который проходил в городе Котласе (Архангельская область). Группу воспитанников ДШИ возглавила заведующая художественным отделением Наталья Яблочкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, конкурс, участниками которого стали 134 представителя из различных муниципалитетов России, организован при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Основная цель конкурса - сохранить традиции русской академической школы художественного образования, повысить уровень образования художественных школ и школ искусств, а так же приблизить уровень конкурсных заданий к вступительным экзаменам в вузы, чтобы дать возможность юным художникам проверить свои силы, знания, проявить свой талант самостоятельно и в равных условиях. Конкурс проводится в очной форме по семи номинациям - основным дисциплинам курса обучения в начальном художественном образовании, по каждой из которых может принять участие только один представитель от учебного заведения.

Задание конкурсантам давалось непосредственно по прибытии, на его исполнение отводилось 4 часа. Учащиеся художественного отделения Детской школы искусств (7 конкурсантов) показали следующие результаты: диплом лауреата I степени в номинации «Живопись. Гуашь» завоевала Валерия Самойленко; дипломом лауреата II степени в номинации «Живопись. Акварель. Портрет» награждена Наталья Шеверлова; дипломом в номинации «Декоративная композиция» награждена Влада Горячева; дипломом в номинации «Рисунок. Натюрморт» награжден Максим Бедрицкий. Кроме того, ряд воспитанников псковской школы искусств получили дипломы участников. Дипломом за яркое и содержательное выступление на методической конференции по теме «Уникальная печатная графика в цикле учебных предметов общеобразовательной предпрофессиональной программы «Живопись»» награждена преподаватель ДШИ кандидат педагогических наук, Член СХ России, лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ 2017» Наталья Яблочкина.

Наряду с этим Детская школа искусств Пскова награждена за первое место в командном первенстве Специальным дипломом Собрания депутатов МО «Котлас».

После торжественного награждения победителей псковичи отправились на экскурсию в старинный город Сольвычегодск, где познакомились с бытом русского Севера и его архитектурными ансамблями. В начале путешествия ребята также побывали в Москве, посетили Красную площадь, парк «Зарядье» и Третьяковскую галерею.