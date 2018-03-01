Культура

Юных псковичей приглашают на День открытых дверей в областной колледж искусств

Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов, учащихся музыкальных школ на День открытых дверей, который состоится 6 марта с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Псков, ул. Набат, 5 (отделение культуры и искусств колледжа).

В программе:

14.00 - экскурсии по учебному корпусу знакомство со специальностями консультации для поступающих посещение музея колледжа

14.30​ - открытие выставки работ студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

15.00 - праздничная театрализованная программа «Пароль к сердцу принцессы» (дипломная работа выпускницы специальности «Социально-культурная деятельность»).

В фойе будет работать Консультационный пункт приемной комиссии.

Каждая группа учащихся школ получит своего сопровождающего, который проведет их по учебным аудиториям, познакомит с преподавателями и администрацией колледжа.

Абитуриентам предлагаются консультации к вступительным испытаниям по всем специальностям колледжа, тестирование творческих способностей.

Гости Дня открытых дверей могут посетить музей колледжа, где познакомятся с историей Псковского колледжа искусств.