Культура

Областная библиотека приглашает на праздничный концерт «Говорите мне о любви»

6 марта в 15.00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) состоится праздничный концерт «Говорите мне о любви», посвященный Международному женскому дню 8 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, гости услышат известные романсы и песни русских и зарубежных композиторов в исполнении студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова: Андрея Васильева, Татьяны Менделеевой, Татьяны Рякиной, Оксаны Стениной, Светланы Родионовой, Анны Львовой и их преподавателя классического вокала Динары Ибрагимовой. В праздничном концерте прозвучат произведения: «Не скажу никому» Александра Даргомыжского, «Звездочки» Дмитрия Шостаковича, «Сон» Сергея Рахманинова, «Звездная ночь» Клода Дебюсси, «Я люблю» Франческо Тости и многие другие. В программе принимают участие концертмейстеры Валерия Дунюшкина и Евгения Мацукова.

Вход свободный.