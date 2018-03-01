Культура

Сегодня станут известны победители кинопремии «Оскар-2018»

Сегодня ночью (5 марта в 2:30 по московскому времени) Американская академия киноискусств назовет лауреатов премии «Оскар». Церемония награждения пройдет в 90-й раз в Лос-Анджелесе. Второй год подряд ведущим вечера будет известный комик Джимми Киммел, уточняет Forbes.

На победу в номинации «Лучший фильм» претендуют девять кинолент: «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье», а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». При этом эксперты большие надежды возлагают на победу ленты «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. К слову, этот фильм выдвинут на «Оскар» сразу в 13 номинациях.

Главным конкурентом кинокартины называют фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший режиссер» главными претендентами стали 59-летний Гари Олдман, 41-летняя британка Салли Хокинс и Гильермо дель Торо.

В списках номинантов есть и российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, претендующая на победу как «Лучший фильм на иностранном языке». Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. «Нелюбовь» в пятницу была также удостоена французской кинопремии «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке.

В этом году снова номинирована на «Оскар» Мэрил Стрип в категории «Лучшая женская роль» в фильме «Секретное досье» режиссера Стивена Спилберга. Актриса является обладательницей трех статуэток «Оскар» и ей принадлежит рекорд по наибольшему количеству номинаций за всю историю кинематографа - 21.