Культура

Первые выпускники 2018 года получили дипломы Псковского колледжа искусств

Первый выпуск студентов 2018 года состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, дипломы получили девять студентов специальности «Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» заочной формы обучения.

Руководитель курса - заместитель директора Областного центра народного творчества г. Пскова Лидия Чечельницкая.

Как рассказала преподаватель колледжа Наталья Федотова, обучение студентов по специальным дисциплинам проходило на базе ОЦНТ по принципу сетевого взаимодействия.

Каждый выпускник уже нашёл своё призвание, работая по специальности в городах и посёлках Псковской области (Опочка, Усвятский район, Невель, Локня, Остров, Псков). Полученные в колледже знания помогут им реализовать свои таланты и стремления, откроют новые горизонты в досуговой работе.

Отметим, что из 9 выпускников три молодых специалиста получили дипломы с отличием.