Культура

В Пскове продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Гитара-соло, гитара плюс…»

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова продолжает прием заявок на участие в IV Псковском открытом (международном) конкурсе «Гитара-соло, гитара плюс…», который состоится 13-14 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, цели проведения конкурса: выявление и поддержка одаренных учащихся ДМШ и ДШИ, ссузов, совершенствование их исполнительского мастерства, пропаганда творческого наследия русских и зарубежных композиторов, знакомство участников и слушателей с различными исполнительскими школами.

В состав жюри конкурса войдут:

- Виктор Павлюченков – декан факультета искусств, доцент кафедры оркестровых народных инструментов Смоленского государственного института искусств, солист и художественный руководитель квартета гитаристов Смоленской государственной филармонии, заведующий предметно-цикловой комиссией народных инструментов и преподаватель класса гитары Смоленского музыкального училища им. М.И. Глинки, Заслуженный работник культуры РФ, председатель жюри конкурса;

- Евгений Баев – лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу гитары, автор более 500 музыкальных произведений (для гитары соло, различных ансамблей, вокальных и оркестровых сочинений), член жюри конкурса;

- Антон Баранов – лауреат международных конкурсов в России, Европе и США, победитель гитарных конкурсов: имени Франциско Тарреги в Испании, конкурсе Гитарной Ассоциации Америки (Guitar Foundation of America), член жюри конкурса;

- Георгий Гребень – преподаватель по классу гитары Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Конкурсные прослушивания пройдут на базе музыкального отделения колледжа, в историческом месте города.

Отметим, что все участники конкурса смогут познакомиться с Псковом – Городом воинской славы, одним из древнейших памятников архитектуры под открытым небом.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 10 марта.