Культура

Православной литературе на языках народов мира посвятят очередную выставку в областной библиотеке

13 марта в 15.00 в холле Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) состоится презентация выставки «Всякое дыхание да хвалит Господа: православная литература на языках народов мира», на которой будут представлены книги из фонда ПОУНБ и библиотеки воинского храма святого Александра Невского Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, посетители смогут увидеть редкие издания, которые были привезены настоятелем храма Александра Невского в Пскове протоиереем Олегом Тэором из поездок на Святую Землю, в Грецию, на Крит, в Сербию, Черногорию, Францию, другие страны.

Будут на выставке книги о храмах св. Александра Невского: на болгарском языке - о храме-памятнике в Софии, построенном в честь освобождения Болгарии от турецкого господства в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В этой войне участвовали и воины 96-го Омского пехотного полка, который позднее был расквартирован в Пскове. Для военнослужащих был возведен храм Александра Невского на Завеличье. На сербском языке написана книга о храме в Белграде, построенном в память об участии русских в освобождении Сербии в ходе сербско-турецкой войны 1876-1877 годов.

В экспозиции будут представлены издания на греческом, немецком, английском, эстонском, латышском, французском, китайском языках; календарь из Эстонии с трогательными в своей искренности и безыскусности рисунками православных детей «Дети рисуют Ангелов».

В программе презентации прозвучит молитва «Отче наш» на языке Господа Иисуса Христа - на арамейском. Ее прочтет девочка из Сирии. Запись была сделана во время поездки протоиерея Олега Тэора в Сирию.

Студенты Псковского государственного университета прочтут «Отче наш» на латышском, эстонском, таджикском, китайском и других языках.

Выставка откроет Дни православной книги в библиотеке.