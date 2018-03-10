Культура

О творчестве Максима Горького расскажут псковичам в областной библиотеке

15 марта в 14.00 Псковская областная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает псковичей на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвященную 150-летию Максима Горького.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотек, Максим Горький обогатил советскую разговорную речь десятками цитат: «Безумству храбрых поем мы песню»; «Человек – это звучит гордо»; «Пусть сильнее грянет буря»; «Ни одна блоха не плоха: все – черненькие, все – прыгают». Это частое цитирование обусловлено было особым его статусом в советском пантеоне: главный советский прозаик, основатель целого литературного метода - «социалистического реализма».

Максим Горький - деятель, мыслитель, друг власти, защитник интеллигенции с большой трудовой биографией и огромным опытом странствий по России. На встрече «Заложник своей судьбы» расскажут о ярких страницах жизни и огромном творческом наследии странного, неровного и сильного писателя Максима Горького.

В отделе абонемента библиотеки работает книжная выставка «В жизни всегда есть место подвигам», посвященная творчеству писателя. В Региональном центре по работе с редкими и ценными документами демонстрируются прижизненные издания писателя конца XIX – начала XX веков, литературоведческие очерки о его творчестве этого периода, а также подарочные издания XX века его произведений из коллекции «Миниатюрные издания».