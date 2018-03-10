Культура

День открытых дверей пройдет 18 марта в Псковском музее-заповеднике

В Псковском музее-заповеднике 18 марта пройдет День открытых дверей. Вход на экспозиции центрального здания (ул. Некрасова, 7) свободный. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в 14.00 псковичи приглашаются на бесплатную сборную экскурсию по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

С 11.00 до 18.00 в фойе Главного здания музея (ул. Некрасова, 7) будет демонстрироваться историко-документальный фильм «Битва за Крым. 1944», снятого при поддержке Министерства культуры РФ и Российского Военно-исторического общества. Мероприятие приурочено к Дню воссоединения Крыма с Россией.

В 11.30 начнется интерактивная культурно-образовательная фольклорная программа для родителей с детьми «Весна-красна, на чем пришла?..» (ул. Некрасова, 7). Это музыкально-игровое занятие на основе традиционной культуры Псковского края расскажет о детских забавах и играх при встрече весны. Обязательна предварительная запись по телефону 8-906-223-92-43.