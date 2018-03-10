Культура

Областная библиотека приглашает на концерт «Там, где радость»

19 марта в актовом зале областной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) состоится концерт «Там, где радость», посвященный 40-летию творческой деятельности Татьяны Лаптевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеки, в программе прозвучит музыка Татьяны Лаптевой на стихи Станислава Золотцева, Александра Гусева, Игоря Григорьева и других псковских поэтов, творчество которых давно стало частью богатейшего культурного наследия древней псковской земли.

В каждом из поэтов композитора привлекают самобытный стиль, богатство и глубина видения мира, лирическое содержание произведений, в которых отражается отношение к друзьям, любовь, псковские пейзажи, возвышенность чувств, их слияние с вечностью. Для каждого стихотворения Татьяна Лаптева старалась в музыке найти свои, особые и разнообразные выразительные средства.

Музыка прозвучит в исполнении автора - Татьяны Лаптевой и преподавателей Псковского колледжа искусств Д. Ибрагимовой, К. Горшковой и В. Дунюшкиной.