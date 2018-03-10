Культура

Областная библиотека приглашает псковичей на программу «Мятежный сын свободы»

21 марта в 15.00 в актовом зале Псковской областной научной библиотеки пройдет литературно-художественная программа «Мятежный сын свободы». Встреча посвящена 230-летию со дня рождения английского поэта-романтика лорда Джорджа Гордона Байрона и приурочена ко Всемирному дню поэзии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в композиции заняты учащиеся 8 класса Псковского педагогического комплекса, преподаватели и студенты кафедры английского языка факультета русской филологии и иностранного языка ПсковГУ, кандидат филологических наук, доцент ПсковГУ, поэт и переводчик Татьяна Рыжова.

В программу встречи включены стихотворения поэта, которые прозвучат в оригинале и на русском, поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда», фильм - биография поэта.

Байрон был невероятно знаменит при жизни, а его герои породили целое поколение «байронических» типов после смерти. В учебниках и критике он описывается как основатель эгоистического романтизма; свободолюбивый, справедливый, невероятно одаренный человек.

Влияние, которое оказал Байрон на русскую литературу, русских поэтов, критиков и мыслителей, было колоссально. Это было страстное увлечение, очарование, упоение Байроном не только как поэтом, но главным образом – личностью, воплотившей дух времени.

Вход свободный.