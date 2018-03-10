Культура

В Пскове приступили к очередному этапу реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря

В Пскове приступили к очередному этапу реставрационных работ в Соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Памятник имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ и является номинантом в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Работы на объекте проводятся в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)». Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, исполнителем - Псковская реставрационная мастерская № 1. Работы должны завершится в конце мая 2018 года.

На памятнике будет проведена разборка временных деревянных полов и ремонтно-реставрационные мероприятия на каменных частях стен и столбов храма, расположенных ниже этого уровня. Такая этапность связана с возможным существованием неизвестных ранее фрагментов монументальной живописи в нижней части стен. В результате подобных работ в Новгородском Свято-Юрьевом монастыре были сделаны удивительные открытия: надписи-граффити о неизвестных ранее фактах истории, части стенописи, княжеское захоронение.

Собор Рождества Богородицы был построен в 1311 году по подобию Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и расписан фресками в 1313 году - 705 лет назад. Роспись собора - один из ярких образцов важнейшего периода развития псковской школы. Сохранившиеся «снетогорские» фрески - единственный на сегодняшний день в России памятник древнерусской монументальной живописи первой половины 14 века.История изучения и сохранения фресок Рождественского собора долгие годы была связана с именем известного реставратора В. Д. Сарабьянова (годы жизни - с 1958 по 2015). В случае обнаружения новых фрагментов стенописи к реставрационным работам будут привлечены специалисты «команды Сарабьянова» Межобластного Научно-реставрационного художественного управления Минкультуры РФ. В работах также примут участие псковские археологи.