Культура

В Пскове обсудили перспективы волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия

На днях в Госкомитете по охране объектов культурного наследия Псковской области прошло рабочее совещание, на котором обсудили перспективы развития волонтерского движения. В обсуждении приняли участие представители госорганов власти, госучреждений культуры, музеев-заповедников Псковской области, Великолукской епархии и высших учебных заведений. В ходе совещания участники обсудили перечень объектов культурного наследия, которые могли бы стать местами приложения сил волонтеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, в данный момент в Псковской области на государственном учете состоит более 4300 объектов культурного наследия, при этом многие из них находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.



По итогам совещания было принято решение конкретизировать перечень работ на памятниках, более детально проработать потребности (в том числе транспортной доставки и бытовых условий), установить необходимое количество человек для работ на конкретном объекте и сроки их исполнения. Также участники встречи поддержали предложение о том, что информационно-организационный центр поддержки волонтерского движения в сфере культурного наследия будет курировать Научно-производственной центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.