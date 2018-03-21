Культура

В культурной сфере Великих Лук нет случайных людей - все талантливы и преданы профессии

В Великих Луках состоялась торжественная встреча, посвященная Дню работников культуры. Поздравить работников культуры с профессиональным праздником пришли представители руководства Великих Лук, городской администрации и общественных организаций, социальных и образовательных учреждений, депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской городской Думы.

Торжественное мероприятие открыло выступление Образцового коллектива мажореток «Золотые погоны», после чего председатель комитета культуры Анжелика Романюк ознакомила собравшихся в зале Драматического театра с главными культурными событиями прошлого года и представила вкратце календарь юбилеев и знаменательных событий 2018 года.

Ярким событием она назвала открытие после реконструкции и технического переоснащения Великолукского драматического театра, который в 2019 году будет отмечать вековой юбилей. Что касается юбиляров и знаменательных дат этого года, то среди основных Анжелика Романюк назвала 10-летие присвоения Великим Лукам почетного звания «Город воинской славы», 205-летие Центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского, 95-ю годовщину со дня образования Великолукского краеведческого общества, 70-летие Детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского, 50 лет со дня основания Дома культуры Ленинского комсомола.

Анжелика Романюк рассказала, что в учреждениях культуры Великих Лук трудятся более 300 работников, в городе открыты 45 клубных формирований и 37 творческих коллективов.

«Силами работников учреждений культуры в 2017 году было организовано и проведено более 600 творческих мероприятий различной направленности, – отметила Анжелика Романюк, – это выставки, концерты, спектакли, музейные занятия, литературные встречи, краеведческие чтения, городские культурные акции».

Анжелика Романюк подчеркнула, что интерес к проводимым мероприятиям у великолучан растет с каждым годом. Данный факт закономерен, поскольку, как отметила председатель комитета культуры, на конкурсах профессионального мастерства различных уровней представители культурного сообщества Великих Лук практически всегда занимают престижные места. В завершении выступления Анжелика Романюк выразила слова признательности администрации города Великие Луки за поддержку и внимание к сфере культуры.

Со слова приветствия и поздравлениями к работникам культуры обратился исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев. Он отметил, что именно благодаря таланту, энтузиазму и ежедневному кропотливому труду представителей культурного сообщества Великих Лук, наш город является культурным центром всего региона.

«На работниках культурной сферы Великих Лук лежит большая ответственность за сохранение историко-культурного и духовного наследия нашего народа, за приумножение культурных ценностей, – сказал в своем выступлении Сергей Гусев, – понимая это, руководство и администрация города неизменно уделяют внимание подготовке молодых творческих кадров, поддержке работников сферы культуры, созданию достойных условий для их работы».

Сергей Гусев подчеркнул, что Великие Луки гордятся своими творческими коллективами и работниками культуры, поблагодарил их за преданность профессии, талант, мастерство и благородное служение искусству, пожелал успехов и творческого вдохновения.

В рамках празднования Дня работника культуры, представители городского культурного сообщества были награждены различными грамотами и наградами.

Почетную грамоту государственного комитета Псковской области по культуре за большой вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия города Великие Луки получила, в частности, заведующая «Мемориальным домом-музеем академика И.М. Виноградова» Татьяна Бобкина. Заслуженную награду ей вручил исполняющий полномочия главы Великих Лук.

Далее за вклад развитие библиотечного дела были награждены Ирина Журавлева и Галина Федорова, за преданность искусству – Наталья Плеханова и Елена Войтушко, за развитие новых нестандартных идей в изобразительном искусстве – Татьяна Лопастенкова.

Благодарности государственного комитета Псковской области по культуре Сергей Гусев вручил Татьяне Колдуновой и Валентине Трофимовой.

Со словами поздравлений к работникам культуры Великих Лук обратился также депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский, который вручил награды и благодарности Псковского областного Собрания депутатов представителям культурной сферы, внесшим личный вклад развитие культуры Великих Лук.

Почетные грамоты и благодарности администрации города Великие Луки за многолетний доблестный труд работникам культуры вручила Ирина Бушенкова, исполняющая обязанности главы городской администрации. Поздравляя представителей творческих профессий, Ирина Бушенкова отметила, что в сфере культуры Великих Лук работают настоящие профессионалы, бесконечно преданные любимому делу, которые своим ежедневным трудом вносят большой вклад в формирование в нашем обществе современной культурной среды, где одинаково важны и новые творческие идеи, и сохранение духовных и нравственных традиций нашего народа.

Также работников культуры поздравили советник главы города, член Союза писателей России Юрий Ишков, председатель общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, депутат городской Думы Дмитрий Белюков, начальник Территориального управления соцзащиты Галина Маломоркина, руководители комитетов и отделов городской администрации. Все они отмечали, что в культурной сфере Великих Лук нет случайных людей – все талантливы и преданы профессии.

Добавим, в ходе праздничной встречи были подведены итоги ежегодного городского конкурса среди творческих работников в сфере культуры города Великие Луки и, конечно же, со сцены Драматического театра в этот день звучало много музыки и песен, концертными номерами радовали солистка Детского хора России Алина Жолобова, Молодежный театр моды «Абстракция», артисты образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» и многие другие.