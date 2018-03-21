Культура

Слушай Европу Плюс - выигрывай билет на концерт Темниковой

14 апреля в псковском концертном зале «Пароход» состоится концерт Елены Темниковой.

Финалистка «Фабрики звезд», когда-то самая яркая солистка группы SEREBRO - она не побоялась резко изменить жизнь, и у нее получилось.Сольная карьера пошла в гору благодаря искренности и эмоциональности талантливой певицы. Молодая мама, жена, улыбчивая красавица, она лишена снобизма и оттого близка и понятна всем.

Хотите увидеть Елену Темникову на расстоянии нескольких метров? Выигрывайте билеты на концерт в Пскове!

Что для этого нужно?

Слушайте Европу Плюс Псков, звоните в эфир после специального сигнала и выигрывайте билеты для себя и друзей!

Телефон 72-35-23.

Акция проходит по рабочим дням с 26 марта до 6 апреля.

Подробности в эфире.