Слушай Европу Плюс - выигрывай билет на концерт Темниковой

14 апреля в псковском концертном зале «Пароход» состоится концерт Елены Темниковой.
Финалистка «Фабрики звезд», когда-то самая яркая солистка группы SEREBRO - она не побоялась резко изменить жизнь, и у нее получилось.Сольная карьера пошла в гору благодаря искренности и эмоциональности талантливой певицы. Молодая мама, жена, улыбчивая красавица, она лишена снобизма и оттого близка и понятна всем.
Хотите увидеть Елену Темникову на расстоянии нескольких метров? Выигрывайте билеты на концерт в Пскове!
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Телефон 72-35-23.
Акция проходит по рабочим дням с 26 марта до 6 апреля.
Подробности в эфире.